عنتيل جديد.. اتهام شبيه "ميسي" باستغلال 23 امرأة جنسيا

يواجه رضا برستش الملقب بشبيه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اتهامات استغلال أكثر من 23 امرأة جنسيًا في إيران بعدما أقنعهن أنه ميسي الحقيقي.









وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد ذلك المحتال بعد افتضاح أمره أنه ليس ميسي الحقيقي.









وبدأت قصة الشبه بقيام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدى قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10 وبدأ رضا البالغ من العمر 25 عامًا بعد ذلك بحلاقة شعره وإطلاق لحيته بحيث أصبح نسخة طبق الأصل من ميسي.















