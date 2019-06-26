أوليفيا مون تطير لتكساس للاحتفال بعرض مسلسلها الجديد

وتعتبر هذه هي التجربة التليفزيونية الأولى للنجمة أوليفيا مون التي سبق وأن قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل فيلم “X-MEN APOCLYBCE”.

وكان المميز في احتفال أوليفيا بعرض مسلسلها بولاية فلوريدا، ظهورها بأكثر من إطلالة على مدار اليوم، حيث تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في أربعة احتفاليات منفصلة بتوقيتات مختلفة سمحت لأكبر عدد من الجمهور مشاركتها في مشاهدة العرض.

ويعد المسلسل أحدث الأعمال الدرامية التي تنتجها شبكة تليفزيون نيتفليكس، والتعاون الأول للشبكة مع النجمة أوليفيا مون.