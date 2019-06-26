استديوهات Marvel تطرح النسخة التكميلية من Avengers:End Game بجميع سينمات العالم

رغبة منها للحاق بفيلم avatar والتربع على قمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في التاريخ، تعيد شركة استوديوهات marvel طرح فيلم Avengers : End Game بصالات العرض من جديد.

وأغرت الشركة عشاق الفيلم بطرحها له من جديد بمشاهد إضافية كانت قد حذفت من النسخة الحالية المطروحة، وطالبتهم بمشاهدته مرة أخيرة وذلك في موعد حددته يوم 28 من شهر يونيو الجاري.

وتسعى الشركة من وراء ذلك الوصول لحد الـ 3 مليارات من الإيرادات لتكون بذلك تجاوزت الرقم القياسي المسجل باسم فيلم avatar.

وفي بيان رسمي لها، أعلنت شركة الإنتاج الأمريكية marvel أن النسخة المعاد طرحها من فيلم avengers لن تقتصر على سينمات الولايات المتحدة فقط، بل سيتم طرحها بجميع سينمات العالم في اليوم المحدد.

وألحقت الشركة بيانها ببوستر ستقدمه هدية بعدد من السينمات المميزة حول العالم، لجمهور الفيلم الذين سيحرصون على الحضور، وسيحمل البوستر جملة هي الأشهر من الفيلم تخلد ذكرى وفاة شخصية الفيلم الرئيسية توني ستارك.إستديوهات Marvel تطرح النسخة التكميلية من Avengers : End Game بجميع سينمات العالم