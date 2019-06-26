سفير مصر فى دبلن يشارك في حفل نظمه رئيس أركان الجيش الأيرلندي





شارك السفير خالد ثروت، سفير مصر فى دبلن، فى حفل استقبال نظمه رئيس أركان الجيش الأيرلندي للسفراء المعتمدين لدى أيرلندا، وذلك بحضور عدد من قيادات الجيش، وكبار المسئولين الحكوميين.





وأكد رئيس الأركان فى كلمته خلال حفل الاستقبال على الدور المهم الذى تلعبه أيرلندا فى قوات حفظ السلام الأممية، كاشفاً عن اعتزام بلاده إرسال قوات حفظ سلام أيرلندية للانضمام إلى قوات حفظ السلام الأممية فى مالي MINUSMA.





هذا، وكان السفير ثروت قد التقى مع رئيس مجلس النواب الأيرلندى "شون أوفيريل"، حيث ناقش مع المسئول الأيرلندى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام، والعلاقات البرلمانية بشكل خاص، حيث أكد السفير المصري على أهمية تفعيل جمعية الصداقة المصرية الأيرلندية فى برلمانيّ البلدين، والتى تم تدشينها خلال الزيارة المهمة التى قام بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى إلى أيرلندا على رأس وفد برلمانى كبير فى سبتمبر الماضى.





واستعرض السفير ثروت الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحسين وتهيئة المناخ الاقتصادى فى مصر، والنهوض بالمواطن المصرى، وتوفير حياة أفضل له من خلال عدة محاور؛ أهمها تطوير منظومتيّ التعليم والصحة، وتوفير سكن وعمل ملائم، فضلاً عن تمكين الشباب والمرأة.





ومن ناحية أخرى، التقى سفير مصر في دبلن مع السفيرة "مارتينا فيينى" مديرة إدارة حقوق الإنسان بالخارجية الأيرلندية، حيث أكد على أن مصر عازمة على دعم وحماية حقوق الإنسان، مستعرضاً الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى كافة المجالات، بما فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحق فى التعليم والصحة والسكن، ومشيراً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى بناء الدولة المصرية بجانب الحكومة.



