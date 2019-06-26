إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم وتكديس احتياطياته اعتبارا من يوم غد
أعلنت منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل
"نطنز" النووي.
وقال المتحدث باسم
المنظمة عباس كمالوندي: "سنزيد غدا الخميس سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل
"نطنز"، مشيرا إلى أن "احتياطي إيران من اليورانيوم المنضب ستتجاوز
غدا حاجز الـ300 كغ".
وأضاف أن
"تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمئة
لا تحتاج لأكثر من يومين".
كما أشار إلى أنه
"لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي وإذا أرادت تمديد المهلة
فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".
وتشهد منطقة الخليج
تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، ولاسيما
على خلفية حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران به، وإسقاط إيران طائرة أمريكية،
وفرض عقوبات أمريكية جديدة عليها.
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