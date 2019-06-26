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جامعة الأزهر تستعد لمؤتمر قادة التعليم العالي بإفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:08 ص
جامعة الأزهر تستعد لمؤتمر قادة التعليم العالي بإفريقيا
جامعة الأزهر - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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تطلق جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، عدد من ورش العمل قبيل مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي يقام فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي فى تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الإفريقية".

تعقد أولى الورش يومي 6-7 يوليو قبل انطلاق المؤتمر، وتدور حول "معارف ومهارات جودة التعليم العالي للقرن الواحد والعشرين"، بينما تقام ورشة عمل أخرى على هامش المؤتمر وبعد انتهائه  يومي 15-18 يوليو عن "القيادة الجامعية والشفافية والتعاون الدولي".

يستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر  يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا  مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى،  يعقد كل عامين، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

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