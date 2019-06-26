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روسيا ترفع الحظر التجاري جزئيا عن أوكرانيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:16 ص
روسيا ترفع الحظر التجاري جزئيا عن أوكرانيا
روسيا
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وكالات
 
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تبدي موسكو الاستعداد لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا في نظر معارض أوكراني.

 

وصرح معارض أوكراني أن روسيا رفعت الحظر التجاري جزئيًا عن أوكرانيا، إذ سمحت بنقل سلع من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية.

 

وقال فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة"، للصحفيين إن هذه المسألة تم حسمها بعد لقائه برئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف.

 

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن المعارض الأوكراني أنه بالإضافة إلى تخفيض أسعار الغاز تناول اللقاء مناقشة ترميم العلاقات الاقتصادية واستئناف نقل السلع الأوكرانية عبر أراضي روسيا.

 

واعتبر المعارض الأوكراني أن هذا يعني استعداد موسكو لتطبيع العلاقات مع كييف.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية أجرت، في 24 يونيو، التغييرات على قرارها بشأن حظر استيراد السلع من أوكرانيا.

 

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا. واضطرت روسيا إلى تطبيق حظرها التجاري المفروض على الدول التي انضمت إلى الحظر الأمريكي على روسيا، على أوكرانيا.

 

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