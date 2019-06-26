بدء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:11 ص
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بدأ طلاب الثانوية العامة، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الاختبار فى المادتين.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264.653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118.071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268.938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
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