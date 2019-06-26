بدء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الاختبار فى المادتين.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264.653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118.071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268.938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".







