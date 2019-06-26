ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيجيريا تخشى مفاجآت غينيا في أمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:58 ص
نيجيريا تخشى مفاجآت غينيا في أمم إفريقيا
نيجيريا
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يصطدم منتخب نيجيريا بمنتخب غينيا في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تضم أيضًا بوروندي ومدغشقر.

 

ويتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ثم غينيا ومدغشقر برصيد نقطة وحدة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولى.

 

ويخشى منتخب نيجيريا مفاجآت غينيا في مباراة اليوم رغم سعيه نحو الفوز والتأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا 2019 ولذلك سيدفع جيرنوت رور مدرب النسور بأحمد موسى وأوديون إيجالو في التشكيل الأساسي بعدما جلس على دكة البدلاء في مباراة الجولة الأولى.

 

ويأمل بول بوت فى قيادة منتخب غينيا لتكرار إنجازه السابق مع منتخب بوركينا فاسو، حينما وصلت إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013

Advertisements
المزيد عن: نيجيريا وغينيا مباراة نيجيريا وغينيا امم افريقيا 2019 امم افريقيا اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو