الجمهور يحتفل بـ 27 عام من النجاح لشاروخان

ملك بوليوود دون منازع لأكثر من ربع قرن، بدأ تاريخ تطور السينما الهندية عنده وأنتهى عنده ايضا، مثل أيقونة للجيل الجديد من الشباب وكانت أفلامه مصدر الهام لجميع العاملين بمجال صناعة السينما، ونتحدث هنا عن النجم الكبير شارو خان.

واحتفل جمهور نجم بوليوود الأول بمرور 27 عام على بداية مسيرته الفنية الحافلة، بتوجيه الشكر له على ذلك على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمها النجم الكبير، "كوتش كوتش هوتا هي"، و"ديفداس"، و"قطار الشرق السريع"، "ديلوالي"، وغير من الأفلام التي عشقها مئات الملايين حول العالم وليس في الهند فقط.