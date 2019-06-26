الهلال الأحمر الإماراتي يزود عدداً من المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:08 ص
وكالات
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زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المستشفيات في المحافظات المحررة بأدوية ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الجرحى .
وسلم ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن
محمد الشحي الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من مسؤولي الصحة في عدد من المحافظات
.
ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل وحملة الاستجابة
المقدمة من دولة الإمارات، للمتضررين والجرحى في مختلف الجبهات وبهدف مساعدة المستشفيات
على الارتقاء في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية تلبي احتياجات الجرحى والمرضى.
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