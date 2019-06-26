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الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:00 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر باليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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دشنت هيشة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد تعرض المستشفى لحريق أوقف العمل على استقبال المرضى فيه جراء اشتباكات مسلحة في المنطقة.

 

وجاء تدخل الهلال الأحمر الإماراتي بعد مناشدات أطلقها سكان المدينة القديم، وشمل إعادة التأهيل وترميم جميع أقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء ودعم المستشفى بالمولدات وأنظمة الطاقة.

 

ومن جانبه عبر المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز لشؤون الساحل، عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل دولة الإمارات وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابةً للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة.

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المزيد عن: مشروع إعادة تأهيل مستشفى المظفر اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات
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