بومبيو يلتقي الزعيم الهندي وسط توترات تجارية
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:51 ص
ترجمة منار طارق
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يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعات رسمية في العاصمة الهندية وسط توترات متنامية بشأن التجارة والتعريفات الجمركية التي أدت إلى توتر علاقات الشركاء. يلتقي بومبيو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بنظيره جيشانكار في وقت لاحق.
وصل بومبيو إلى نيودلهي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد زيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران. وتعد هذه الزيارة هي أول مشاركة رفيعة المستوى بين البلدين منذ إعادة انتخاب مودي الشهر الماضي. تعتبر البلدان بعضها البعض شركاء استراتيجيين، على الرغم من التعريفات الانتقامية التي فرضتها على بعض سلعها.
وصل بومبيو إلى نيودلهي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد زيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران. وتعد هذه الزيارة هي أول مشاركة رفيعة المستوى بين البلدين منذ إعادة انتخاب مودي الشهر الماضي. تعتبر البلدان بعضها البعض شركاء استراتيجيين، على الرغم من التعريفات الانتقامية التي فرضتها على بعض سلعها.
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