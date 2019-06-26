مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنظمة خارجية تساعد الإخوان في حربها على الدولة

قال ضياء الدين عبدالهادي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما حدث في الضربة الأمنية الموجهة لخلية "خطة الأمل" ليس أول مرة تعرف الأجهزة الأمنية فيها مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين.





وأضاف "عبدالهادي" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" أن كل ما كانوا يفعلونه من تقديم خدمات طبية ومراكز صحية وزيت وسكر للناس، كان تحت أعين الأجهزة الأمنية وتسيطر عليه، ولكن فيما بعد لجأت الجماعة للعنف.





وأشار إلى أن الكيانات الاقتصادية الكبيرة كانت تخدم أغراض الإخوان، والحرب على الدولة، وبدأت تساعدهم أنظمة خارجية تطمع في مصر.



