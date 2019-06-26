ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنظمة خارجية تساعد الإخوان في حربها على الدولة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:50 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: أنظمة خارجية تساعد الإخوان في حربها على الدولة
صورة من اللقاء
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال ضياء الدين عبدالهادي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ما حدث في الضربة الأمنية الموجهة لخلية "خطة الأمل" ليس أول مرة تعرف الأجهزة الأمنية فيها مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "عبدالهادي" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" أن كل ما كانوا يفعلونه من تقديم خدمات طبية ومراكز صحية وزيت وسكر للناس، كان تحت أعين الأجهزة الأمنية وتسيطر عليه، ولكن فيما بعد لجأت الجماعة للعنف.

وأشار إلى أن الكيانات الاقتصادية الكبيرة كانت تخدم أغراض الإخوان، والحرب على الدولة، وبدأت تساعدهم أنظمة خارجية تطمع في مصر.

Advertisements
المزيد عن: وزير الداخلية الأسبق ضياء الدين عبدالهادي خلية الأمل خطة الأمل الإرهابية خطة أمل جماعة الإخوان المسلمين أخوان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو