أحمد عكاشة: "لا يوجد علاقة أبدا بين المرض النفسي وضعف الإيمان"



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج بصراحة المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، أن 70% من الأمراض النفسية تبدأ بآلام جسدية مثل الاكتئاب.



وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن من يعانون من الفقر والبطالة تنشر بينهم الأمراض النفسية بشكل كبير، مشددا على أنه للسلامة النفسية يجب أن يتمتع الشخص بالأمن والحاجات الأساسية في الحياة.



وأكد أن من يعانون من الفقر والبطالة يعانون من مشكلة عدم انتماء للبلاد، ويمكن أن يقوموا بأفعال إجرامية، ولذلك يستقطبهم الإرهابيون.

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن البعض يظن بأن الشخص المتدين لا يمرض نفسيا، مشددا على أنه "لا يوجد علاقة أبدا بين المرض النفسي وضعف الإيمان".