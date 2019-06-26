محكمة هونج كونج ترفض إدانة الزعيم السابق بسوء الإدارة

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ألغت محكمة في هونج كونج إدانة الرئيس التنفيذي السابق دونالد تسانج لسوء ادارته فيما يتعلق بصفقة عقارية أثناء وجوده في منصبه. وكان قد تم إطلاق سراح تسانج في يناير بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرًا لفشله في الكشف عن خطط لاستئجار شقة فاخرة من رجل أعمال لديه رخصة إذاعية حكومية.



وقد اتفقت اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف النهائية على أن القاضي في محاكمة تسانج لم يعط المحلفين توجيهات كافية بشأن تقييم ما إذا كان قد أخفى المعلومات عمدًا قبل إدانته في عام 2017. وأمر القضاة أيضًا بعدم إجراء إعادة محاكمة.



وكان تسانج، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج في الفترة من 2005 إلى 2012، هو أعلى مسؤول تم إرساله إلى السجن بتهمة ارتكاب مخالفات في المركز المالي الآسيوي. كما تورط خليفته ليونج أيضًا في فضيحة فساد لفشله في الإبلاغ عن تعويض بقيمة 50 مليون دولار من هونج كونج (6.4 مليون دولار) من شركة هندسية أسترالية، لكن لم تتم مقاضاته.

