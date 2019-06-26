مقتل ضابط شرطة و3 مسلحين في تبادل لإطلاق نار بباكستان
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:03 ص
ترجمة منار طارق
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صرحت الشرطة الباكستانية، أنه اقتحم ثلاثة من "الإرهابيين" المشتبه بهم مركزا للشرطة في بلدة لورالاي بجنوب غرب البلاد، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل شرطي والمهاجمين.
ويقول قائد شرطة المنطقة جواد طارق انه فجر اثنين من الانتحاريين أجهزتهم، وأن "الإرهابي" الثالث قتل على أيدي الشرطة بعد وقت قصير من تعرضه للهجوم، كما اصيب ضابط شرطة اخر في الهجوم. وقد أعلنت طالبان الباكستانية في بيان مقتضب مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
تقع مدينة لورالاو في إقليم بلوخستان في باكستان، والتي كانت مسرحًا للتمرد المنخفض المستوى من قبل الانفصاليين الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي وحصة أكبر في الموارد الطبيعية في المنطقة، مثل الغاز والنفط. وللمتشددين الباكستانيين وجود ايضا في بلوشستان على الحدود مع أفغانستان.
ويقول قائد شرطة المنطقة جواد طارق انه فجر اثنين من الانتحاريين أجهزتهم، وأن "الإرهابي" الثالث قتل على أيدي الشرطة بعد وقت قصير من تعرضه للهجوم، كما اصيب ضابط شرطة اخر في الهجوم. وقد أعلنت طالبان الباكستانية في بيان مقتضب مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
تقع مدينة لورالاو في إقليم بلوخستان في باكستان، والتي كانت مسرحًا للتمرد المنخفض المستوى من قبل الانفصاليين الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي وحصة أكبر في الموارد الطبيعية في المنطقة، مثل الغاز والنفط. وللمتشددين الباكستانيين وجود ايضا في بلوشستان على الحدود مع أفغانستان.
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