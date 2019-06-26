حقيقة توقف "مسرح مصر"!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لأحد أعضاء فرقة "مسرح مصر"، أكد خلالها أنه لا صحة للأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول توقف المشروع نهائيا.

وأشار أن كل ما في الأمر هو أن قناة "mbc مصر" لديها ثلاثون مسرحية من مسرحيات مسرح مصر لم يتم عرضها حتى الآن.



