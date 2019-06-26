حقيقة توقف "مسرح مصر"!
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:42 ص
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لأحد أعضاء فرقة "مسرح مصر"، أكد خلالها أنه لا صحة للأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول توقف المشروع نهائيا.
وأشار أن كل ما في الأمر هو أن قناة "mbc مصر" لديها ثلاثون مسرحية من مسرحيات مسرح مصر لم يتم عرضها حتى الآن.
وأوضح قائلًا: "هذا يعني أم احتياطي المسرحيات غير المعروضة كثيرة للغاية ومن الممكن أن تغطي فترة كبيرة لحين عودة نشاط مسرح مصر من جديد".
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