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إيهاب حنفي: التوجه الآن في الدولة هو الاستغلال الجيد للمساحات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:43 ص
إيهاب حنفي: التوجه الآن في الدولة هو الاستغلال الجيد للمساحات
إيهاب حنفي
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نعيم يوسف
 
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قال إيهاب حنفي، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة "تل العقارب" سابقا -روضة السيدة حاليا- كانت منطقة سيئة جدًا، ومقامة على منطقة مرتفعة، وتم تطويرها وفقا للنسق المعماري للقاهرة الفاطمية.

وأضاف "حنفي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن هذا هو التوجه حاليا في الدولة وهو عدم بناء مباني فقط، ولكن الاستغلال الجيد للمساحات.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنهم يلجأون إلى مكتب استشاري للتصميمات لكي يوفر عليهم لأن هذه أموال دولة يجب الحفاظ عليها.
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