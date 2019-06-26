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مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر الشعب المصري من شائعات الإخوان الإرهابية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:42 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر الشعب المصري من شائعات الإخوان الإرهابية
اللواء مجدي البسيوني​
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نعيم يوسف
 
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حذر اللواء مجدي البسيوني​ مساعد وزير الداخلية الأسبق، الشعب المصري من الاستماع لأفكار جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أنهم "مش باقيين على البلد".

وأضاف "البسيوني"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه يجب أن نحب البلد التي حضنت الشعب، ويجب عدم الاستماع للشائعات التي يروجها الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القتل يتم اغتيال فيه شخص واحد، أو التفجيرات يتم اغتيال عشرات الأشخاص فيها، ولكن عند تخريب العقول يتم استهداف الملايين.

ولفت إلى أن الجماعة اشترت صفحات في بعض الصحف لكي يروجوا فيها لأفكار ضد مصر، مثل "واشنطن بوست"، و"الجارديان"، و"بي بي سي"، و"سي إن إن"، وغيرها.
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