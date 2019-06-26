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عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:28 ص
عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره
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احتشد عدد كبير من عشاق ملك البوب مايكل جاكسون، أمام قبره في ولاية كاليفورنيا، لإحياء الذكرى العاشرة لرحيله.

وحمل عشاق جاكسون، معهم صوره وباقات الورد، فيما توجه آخرون إلى ممشى النجوم فى هوليوود، حيث وضع الكثيرون منهم الورود على نجمة "مايكل جاكسون" إحياءً لذكراه.

يذكر أن جاكسونة دفن على شرفة ضريح مقبرة فورست لون ميموريال بارك فى جليندال، على بعد 8 كم من هوليوود، شمال لوس أنجلوس

ولا يزال القبر مغلقا أمام الجمهور وتحيط بها أسوار عالية، ويجب على أى شخص يزوره إظهار بطاقة هويته.

عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره
عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره
عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره
عشاق مايكل جاكسون يحيون الذكرى العاشرة لرحيله أمام قبره
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