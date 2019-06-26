الشcون العربية بالنواب تشيد بجهود محافظ البحر الأحمر في تنمية المحافظة (صور)

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أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بجهود اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في تنمية وتطوير المحافظة وانشاء عدد ضخم من المشروعات الخدمية تهدف لإحداث تنمية تستمر لسنوات قادمة.



جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بالنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة ضمن زيارتهم للمحافظة والتى ستستمر حتى ٢٨ يونيو الجارى، تتفقد خلالها اللجنة ميناء سفاجا البحرى وميناء الغردقة البحرى.



أشار عبدالله الى مواقع تميز المحافظة وحجم المشروعات المنفذة خلال الفترة السابقة منها تطوير ميناء سفاجا البحرى وميناء الغردقة لاستيعاب المزيد من السائحين،و تطوير الطرق الخارجية والداخليه، وتطوير البنية التحتية والتى تم العمل بها اولا ليتم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى وتحقيق أعلى المعدلات الاقتصادية.



كما أوضح اهم المناطق السياحية بالمحافظة، وتنوع الأنشطة السياحية بها كالسياحة العلاجية والشاطئية وغيرها، لافتا إلى مدينة السياحة العالمية مرسى علم وماتحويه من مناطق فريدة تأتى لها وفود سياحية من أنحاء العالم كما تحتوى على منجم السكرى للذهب ومسجد الشيخ الشاذلى،ومنطقة صمداى التى يمكن أن تستمتع بأجمل المناظر الخلابة الدلافين.



واستعرض المحافظ تجربة المحافظة الرائدة لتقديم وجبات ساخنة بالمدارس لتعزيز صحة الطلاب ومساعدتهم على الفهم والدراسة وزيادة قدرة الاستيعاب خلال اليوم الدراسى، وقد لاقت التجربة استحسان الجميع وأنها تجربة يجب أن يحتذى بها فى جميع المدارس لما تقدمه من خدمة للطلاب واولياء الأمور على حد سواء.

