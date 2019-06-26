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صفقة تبادلية تقرب برشلونة من ضم نجم إنتر ميلان

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:58 ص
صفقة تبادلية تقرب برشلونة من ضم نجم إنتر ميلان
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه من المحتمل أن تكون هناك صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان يدعم قرار رحيل ناينجولان خاصة مع اقترب التعاقد مع كلا من نيكولو باريلا نجم كالياري وستيفانو سينسي نجم ساسولو.

وذكر الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في الاستغناء عن النجم البلجيكي في صفقة تبادلية مع برشلونة تقضي بحصول إنتر ميلان على خدمات نجم الوسط التشيلي أرتورو فيدال.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ناينجولان عانى من بعض الإصابات والمشكلات البدنية في الموسم المنتهي والتي جعلته لا يتواجد باستمرار في التشكيل الأساسي للإنتر.
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