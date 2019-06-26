عرض فيلم "The Lion King" في لبنان

تستقبل دور العرض السينمائية فى لبنان النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة "The Lion King" يوم 19 يوليو المقبل.





الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.