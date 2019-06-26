دي ليخت محتار بين عملاقي أوروبا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، لا يزال يدرس كل العروض المقدمة له، ومن ضمنها الانتقال إلى برشلونة، لحسم واجهته المقبلة.





وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، يدفع المدافع الهولندي للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن عائلة اللاعب تفضل التواجد ببرشلونة خلال الموسم الجديد.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت يتعرض لإغراءات أيضًا، من أجل اللعب بجوار ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في "كامب نو".





وأشارت الصحيفة أن تقارير سابقة قالت إن سان جيرمان عرض على اللاعب الهولندي راتبًا يبلغ 15 مليون يورو، بينما قدم يوفنتوس 12 مليونًا ويليه برشلونة بـ 6 ملايين.





وقاد دي ليخت فريقه أياكس لتحقيق الثنائية المحلية، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.