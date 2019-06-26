ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دي ليخت محتار بين عملاقي أوروبا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:39 ص
دي ليخت محتار بين عملاقي أوروبا
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، لا يزال يدرس كل العروض المقدمة له، ومن ضمنها الانتقال إلى برشلونة، لحسم واجهته المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، يدفع المدافع الهولندي للانتقال إلى يوفنتوس، ولكن عائلة اللاعب تفضل التواجد ببرشلونة خلال الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت يتعرض لإغراءات أيضًا، من أجل اللعب بجوار ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في "كامب نو".

وأشارت الصحيفة أن تقارير سابقة قالت إن سان جيرمان عرض على اللاعب الهولندي راتبًا يبلغ 15 مليون يورو، بينما قدم يوفنتوس 12 مليونًا ويليه برشلونة بـ 6 ملايين.

وقاد دي ليخت فريقه أياكس لتحقيق الثنائية المحلية، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو