من هو العجوز "مايكل بوتي" هداف أمم إفريقيا 2019 وصاحب أسرع أهداف البطولة؟

نجح مهاجم منتخب بنين في اعتلاء صدارة ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما سجل هدفين في تعادل منتخب بلاده مع منتخب غانا بنتيجة 2/2 في لقاء الجولة الأولي بالمجموعة السادسة من البطولة القارية المقامة في مصر.





وسجل "بوتي" أسرع أهداف النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا في شباك غانا بعد دقيقة و43 ثانية، وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 63 من زمن اللقاء، ليتصدر ترتيب الهدافين، حيث لم ينجح أي لاعب آخر في تسجيل هدفين خلال مباريات الجولة الأولي.





من هو مايكل بوتي هداف "كان 2019"؟





مايكل بوتي من مواليد 24 سبتمبر 1984 لأب إيفواري وأم من أصول بنينية، ويحمل الجنسية الفرنسية حيث وُلد في مدينة "ليون" بفرنسا، يبلغ عمره 34 عامًا، و يلعب في مركز المهاجم، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق الناشئين في نادي مينيفال الفرنسي، وكان عمره 14 عامًا، قبل أن ينتقل لنادي جرونوبل عام 2002، وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2003 - 2004.





انتقل "بوتي" لصفوف فريق كان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2004، واستمر معه حتي 2007، وشارك في 52 مباراة وسجل 9 أهداف، ثم انتقل لصفوف فريق كليرمونت 63 الفرنسي ولعب معه لمدة عامين وشارك في 72 مباراة وسجل 13 هدفًا.





في عام 2009 انتقل "بوتي" لصفوف نادي نيس الفرنسي واستمر معه حتي عام 2011، وشارك معه في 23 مباراة فقط وسجل هدفين، بعدها تمت إعارته لفريق لومان في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي ولعب معه 20 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.





وانتقل مايكل بوتي لنادي دينامو دريسدن الألماني في صيف 2011 وشارك معه في 86 مباراة، سجل 22 هدفًا وصنع 11 هدفًا، بعدها رحل لفريق أمونيا نيقوسيا القبرصي عام 2014 ولعب معه 36 مباراة وسجل 19 هدفًا، ثم انتقل لصفوف فريق أدنا دمير سبور التركي في الفترة من 2015 وحتي 2017، ولعب 69 مباراة وسجل 47 هدفًا وصنع 5 أهداف.





وعاد "بوتي" لقبرص مجددًا عبر بوابة نادي أبويل نيقوسيا ولعب معه موسم 2017-2018 وشارك في 39 مباراة وسجل 14 هدف، قبل أن يعود لفريقه السابق أدنا دمير سبور التركي في صيف 2018 ومستمر معه حتي الآن، ولعب 35 مباراة وسجل 16 هدفًا، وصنع هدفين.





أرقامه مع منتخب بنين:





مايكل بوتي، الذي كان يحلم باللعب باسم منتخب كوت ديفوار حيث أن (والده إيفواري) أو تمثيل منتخب فرنسا حيث يحمل الجنسية الفرنسية، لكنه اختار في النهاية اللعب لصالح منتخب بنين حيث أن (والدته من أصول بنينية) وذلك بعد مكالمات من المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين.





بدأ مايكل بوتي مسيرته الدولية مع منتخب بنين في عام 2008، حيث خاض أولي مبارياته الدولية في 7 سبتمبر 2008 أمام منتخب أنجولا وكان عمره وقتها (23 عامًا و11 شهرًا) وفاز منتخب بلاده 3 / 2 ، وسجل أول أهدافه الدولية في 5 أكتوبر 2010 في شباك بوروندي، ولعب 46 مباراة مع بقميص المنتخب البنيني وسجل 7 أهداف آخرها الثنائية التي أحرزها مساء الثلاثاء في شباك غانا.