مدير أمن الفيوم يتفقد خدمات المسطحات المائية والإنقاذ النهري ومركز شرطة إبشواي (صور)
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:14 ص
ريهام على
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أجرى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، أمس، جولة تفقدية شمِلت المرور على نقطة شرطة سنرو بدائرة مركز شرطة إبشواي، ومركز شرطة إبشواي، والمسطحات والإنقاذ النهري
وتفقد جميع الخدمات والقوات، مؤكدًا على القوات ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه واكد علي وحدات الانقاذ النهري بسرعة الاستجابة لنداءات المواطنين.
كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة واكد علي دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية.
وتفقد جميع الخدمات والقوات، مؤكدًا على القوات ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه واكد علي وحدات الانقاذ النهري بسرعة الاستجابة لنداءات المواطنين.
كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة واكد علي دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية.
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