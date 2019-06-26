محافظ الفيوم يتفقد أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين ليلاً (صور)

Advertisements

فى إطار اهتمام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين بالمحافظة، قام سيادته بجولة تفقدية ليلية بمدينة الفيوم، رافقه خلالها المهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس حسن جوده وكيل وزارة الزراعة، ومسئولي التفتيش المالي والإداري، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وبعض الشخصيات العامة العاملة بالمجال المجتمعي.



شملت الجولة تفقد أعمال تطوير ميدان عمارة التأمين مدخل مصطفى حسن تقاطع شارع جمال عبد الناصر، ومنطقة كوبري المطافي والساحة الأمامية لمسجد قايتباي، وكوبري المبيضة ومنطقة كوبري الشيخ سالم.

خلال الجولة أكد محافظ الفيوم على تكثيف أعمال النظافة والتجميل وغسيل الأرصفة والأشجار، والدقة في تنفيذ أعمال تطوير الميادين، ومراعاة مناسيب الأرصفة لمستوى رصف الطرق ومساواة مطابق الصرف الصحي لها، واستخدام البلدورات الملائمة واستغلال كافة المساحات البينية بالميادين خلال أعمال التطوير بزراعة الشجيرات والتنجيل، كما أكد على مراعاة البعدين الجمالي والبيئي فى أعمال التطوير وشدد على صيانة كشافات الإضاءة واستبدال التالف منها ودهان أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، ومراجعة تراخيص الإعلانات ورفع المخالف منها.



أشار محافظ الفيوم أن أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين تشمل كافة مراكز وقرى المحافظة لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.



وأثناء الجولة التقى محافظ الفيوم عدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم وكلف المسئولين بالعمل على بحث أفضل الحلول لها، وأكد على المواطنين ضرورة المحافظة على نظافة وجمال البيئة المحيطة بهم.

