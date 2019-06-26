بوجبا يعطي موافقته على الإنتقال لعملاق أوروبي



أفادت بعض المصادر الصحفية القادمة من إسبانيا اليوم الثلاثاء أن بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي يأمل في العودة إلى الكالتشيو الإيطالي من جديد.





وينتظر بوجبا أن يتواجد إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي لعب له بطل العالم مع فرنسا 2018 خلال المواسم الماضية.





وعلى الرغم من أن بوجبا كان يرغب في الإنضمام إلى الريال واللعب تحت القيادة الفنية لمواطنه زين الدين زيدان إلا أن دخول اليوفي قلب المفاوضات رأساً على عقب.