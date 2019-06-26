موهبة إسبانية على أعتاب الانتقال لريال مدريد



وضع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، للحصول على خدماته خلال الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة "آس الإسبانية"، إن نادي ريال مدريد فتح مفاوضاته مع نابولي من أجل التوقيع فابيان , خاصة في ظل تألق اللاعب مع إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً.





وقالت الصحيفة، أن نابولي الإيطالي يرغب في توقيع عقد جديد مع اللاعب، دون أي شروط جزائية بسبب إمكانية رويز، والخوف من رحيله بالشرط الجزائي في أي وقت.