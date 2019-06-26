رابط نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 - لمعرفة مستوى الطالب ادخل "كود الطالب - الرقم القومي"

نشطت وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 (النظام الجديد)، و

تنشر الفجر الرابط لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي عبر هذا الرابط من

، وذلك بعد شكاوى عدد من الطلاب بسبب وجود مشكلات أثناء دخولهم على رابط النتيجة.