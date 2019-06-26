اعرف نتيجة الصف الأول الثانوي.. الآن نتيجة أولى ثانوي بـ كود الطالب - الرقم القومي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:32 ص
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تنشر الفجر رابط جديد لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي عبر هذا الرابط من هــنــــا، وذلك بعد شكاوى عدد من الطلاب بسبب وجود مشكلات أثناء دخولهم على رابط النتيجة.
ويمكنك الآن الاطلاع على نتيجة الصف الأول الثانوي بـ كود الطالب - الرقم القومي من خلال الرابط التالي من هــنــــا.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد.
نتيجة الصف الأول الثانوي
وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي، أنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة من هنــــــــــــا.
رابط جديد لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي هنــــــــــــا.
طريقة معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي هنــــــــــــا.
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