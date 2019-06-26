مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي العام المقبل

قرر مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تأجيل المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق، للعام المقبل.





وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقريرها، أن ريال مدريد يرغب في التوقيع مع كيليان مبابي، ولكن النادي الملكي ليس على عجلة من أمره، وفي نفس الوقت لن يتوقف النادي عن سعيه نحو التوقيع مع اللاعب الشاب.





وأضافت الصحيفة، أن مدريد ينوي التعاقد مع اللاعب في صيف 2020 المقبل، بسبب رغبة النادي الباريسي في الاحتفاظ بنجومه للعام المقبل، وعدم استعداد بيريز في الدخول بصدام حالي مع إدارة سان جيرمان، بالوقت الحالي.



