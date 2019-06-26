ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي العام المقبل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:28 ص
مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي العام المقبل
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
قرر مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تأجيل المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق، للعام المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقريرها، أن ريال مدريد يرغب في التوقيع مع كيليان مبابي، ولكن النادي الملكي ليس على عجلة من أمره، وفي نفس الوقت لن يتوقف النادي عن سعيه نحو التوقيع مع اللاعب الشاب.

وأضافت الصحيفة، أن مدريد ينوي التعاقد مع اللاعب في صيف 2020 المقبل، بسبب رغبة النادي الباريسي في الاحتفاظ بنجومه للعام المقبل، وعدم استعداد بيريز في الدخول بصدام حالي مع إدارة سان جيرمان، بالوقت الحالي.

واختتمت الصحيفة، أن النادي الملكي وضع خطة متقنة للظفر باللاعب ولكن ليس في الوقت الحالي، ولكن ربما في صيف 2020.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو