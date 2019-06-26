عاجل بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث مروع جنوب المنيا

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أصيب 12 شخصًا من بينهم 9 أطفال في انقلاب ميكروباص أمام قرية أم قمص جنوبي المنيا بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه ملوي.



تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها.



المصابون هم:" قائد السيارة، سلسبيل. ا.ع "14 سنة"، وشقيقيها على "13 سنة"، وحمد "9 سنوات"، ومحمود. ةع ا " 6 سنوات"، وشقيقته اسيل "4 سنوات"، عيد. ح. ط، ولاء. ع. ب "8 سنوات"، ربيع. ع. ب "48 سنة"، محمد. ح "15 سنة"، أحمد. خ.م "9 سنوات"، على. ا.ع "13 سنة".



نقل المصابون إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر اجتماع بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.