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برشلونة تحاول الوصول لاتفاق مع سان جيرمان بشأن نيمار

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:26 ص
برشلونة تحاول الوصول لاتفاق مع سان جيرمان بشأن نيمار
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محمد الصو
 
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يحاول مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، في الوصول لاتفاق نهائي مع نظيره مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة قنوات "بي إن سبورت" أن النادي الكتالوني، تواصل بالفعل مع إدارة الفريق الباريسي، لاستعادة لاعبه بالموسم الجديد.

وتابعت، أن هناك اتصالات بالفعل بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن عودة نيمار الى البيت الكتلوني، في حين لن يتخلى عنه النادي الباريسي بأقل من 300 مليون يورو . 

كان نيمار، انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من نادي برشلونة الإسباني عام 2017 الماضي، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.
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