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حارس برشلونة على أعتاب الانضمام للخفافيش

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:21 ص
حارس برشلونة على أعتاب الانضمام للخفافيش
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أحمد عصام
 
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أصبح الحارس الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني على أعتاب الحيل عن صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن سيليسين أجتاز الكشف الطبي في نادي فالنسيا صباح اليوم، وأصبح قريبا للغاية لإرتداء قميص الخفافيش.


وسيكمل الحارس البرازيلي نيتو حارس فالنسيا الصفقة بين الفريقين، حيث سينتقل إلى نادي برشلونة في شهر يوليو القادم، وذلك بعد إنتهاء التعاقد مع سيليسين.


يذكر أن الاتفاق بين الناديين يجبر البارسا على دفع 25 مليون يورو في تلك الصفقة.
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