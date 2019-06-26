الآن| كود الطالب - الرقم القومي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد.





نتيجة الصف الأول الثانوي

وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي، أنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.



