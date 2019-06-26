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الآن| كود الطالب - الرقم القومي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة أولى ثانوي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:27 ص
الآن| كود الطالب - الرقم القومي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة أولى ثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد.

نتيجة الصف الأول الثانوي
وأوضح شوقي، في المؤتمر الصحفي، أنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.

الآن| كود الطالب - الرقم القومي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة أولى ثانوي
وأضاف شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل على موقع الوزارة من هنــــــــــــا.


الآن| كود الطالب - الرقم القومي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة أولى ثانوي
رابط سريع لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي هنــــــــــــا.

رابط جديد لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي هنــــــــــــا.

طريقة معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي هنــــــــــــا.

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