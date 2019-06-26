بعد مرضها.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بهذه التغريدات!

أحدثت الفنانة هيفا وهبي، تفاعلاً واسعًا بين جمهورها عبر "تويتر"، في ظل متابعتها القوية لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.





وأبدت هيفا سعادتها لفوز ثلاثة من المنتخبات العربية حتى الآن، وهي مصر والمغرب والجزائر، وعلقت على هذه الانتصارات. وكتبت بعد فوز مصر على زيمبابوي في المباراة الأولى بهدف: "مبروك مصر الحبيبة بفوز المنتخب المصري في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019".





وأضافت في تغريدة ثانية بعد فوز المغرب على ناميبيا: "ومبروك الأسود الاطلسي وكل شعب المغرب العظيم الفوز الحاسم، تعبتوا أعصابنا بس الحمدالله ويارب بالتوفيق في المباريات القادمة لكل المنتخبات العربية وعقبال تونس انشاء الله تشرفنا كعادتها".





كما هنأت المنتخب الجزائري بعد فوزه على كينيا: "مبروك لشعب الجزائر العظيم الفوز الهام ويارب بالتوفيق في كل المباريات القادمة".





وأثارت ردود فعل الفنانة وتوجيهها التهاني للمنتخبات العربية تساؤلات بين كثير من متابعيها، عن هذا الاهتمام المُفاجئ في كرة القدم، في الوقت الذي لم يسبق لها أن تفاعلت فيه بهذه الطريقة في مسابقات رياضية سابقة.





وردّ آخرون على تعليقات هيفا بالشكر والتقدير على موقفها، لافتين إلى أن الكثير من الفنانين والفنانات لم يتفاعلوا مع المسابقة الأفريقية، رغم أنه يشارك فيها 5 منتخبات عربية للمرة الأولى، متمنين أن يحذوا المشاهير حذوها والتفاعل مع الانتصارات.





وكانت هيفا قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا دخلت على إثرها المستشفى، فخضعت للعلاج ثم خرجت، غير أنها أحدثت ضجة بين الجمهور.



