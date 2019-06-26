موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كأس أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر، نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك اليوم الأربعاء 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.





وتعد الكونغو الديمقراطية إحدى القوى التقليدية على ساحة كرة القدم الإفريقية، لتاريخها العريق في البطولة التي توجت بلقبها مرتين عامي 1968 و1974، إضافة إلى ما تضمه من أسماء كبرى سطعت في سماء الكرة الأوروبية لفترات طويلة مثل يانيك بولاسي المعار حاليا من إيفرتون الإنجليزي لأندرلخت البلجيكي، وسيدريك باكامبو المتألق سابقاً مع فياريال الإسباني ولاعب بيكين جوان الصيني.





وسوف تذاع مباريات جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.



