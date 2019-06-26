ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحد ضيوف مصر الأفارقة: مصر تستطيع تنظيم كأس العالم

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:08 ص
أحد ضيوف مصر الأفارقة: مصر تستطيع تنظيم كأس العالم
السنغالي إبراهيم با
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال السنغالي إبراهيم با، إن مصر نجحت كثيرا في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، والجميع يقول إنها تستطيع تنظيم كأس العالم.

وأضاف في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن مصر تمتلك المهندسين الأفضل في العالم.

وأشار إلى أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، لأنه تعلمها في المدرسة، بالسنغال، وعندما جاء لمصر تعلم اللهجة المصرية.
Advertisements
المزيد عن: مصر برنامج اليوم السنغال أمم أفريقيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
16:30
-
غينيا
أوغندا
-
x
19:00
-
زيمبابوي
مصر
-
x
22:00
-
جمهورية الكونجو