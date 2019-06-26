فيلم روسي يقتنص جائزة أفضل سيناريو في مهرجان شنغهاي السينمائي (فيديو)

منح فيلم "الإخاء" للمخرج الروسي، بافل لونغين، جائزة مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الـ22 لقاء أفضل سيناريو.

يذكر أن سيناريو الفيلم الروسي يقوم على قصة حقيقية لانسحاب فرقة المشاة الميكانيكية السوفيتية الـ108 من وادي تشاريكار عبر ممر سلانغ الجبلي في أفغانستان عام 1988.

يذكر أن سيناريو الفيلم الروسي يقوم على قصة حقيقية لانسحاب فرقة المشاة الميكانيكية السوفيتية الـ108 من وادي تشاريكار عبر ممر سلانغ الجبلي في أفغانستان عام 1988.

يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في روسيا في 10 مايو الماضي. وقال مخرج الفيلم، بافيل لونغين، إن اليابان وكوريا الجنوبية قد وقعتا معه اتفاقية شراء فيلمه وعرضه في كلا البلدين.



