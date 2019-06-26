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فيلم روسي يقتنص جائزة أفضل سيناريو في مهرجان شنغهاي السينمائي (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:49 ص
فيلم روسي يقتنص جائزة أفضل سيناريو في مهرجان شنغهاي السينمائي (فيديو)
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منح فيلم "الإخاء" للمخرج الروسي، بافل لونغين، جائزة مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الـ22 لقاء أفضل سيناريو.

أما جائزة "الكأس الذهبية" الرئيسية للمهرجان فنالها فيلم " "قصر الأحلام" من إخراج الإيراني رضى مركارمي.

يذكر أن سيناريو الفيلم الروسي يقوم على قصة حقيقية لانسحاب فرقة المشاة الميكانيكية السوفيتية الـ108 من وادي  تشاريكار عبر ممر سلانغ الجبلي في أفغانستان عام 1988.

يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في روسيا في 10 مايو الماضي. وقال مخرج الفيلم، بافيل لونغين، إن اليابان وكوريا الجنوبية قد وقعتا معه اتفاقية شراء فيلمه وعرضه في كلا البلدين.

جدير بالذكر أن المخرج التركي المعروف، نيري بلغي، تولى رئاسة لجنة التحكيم في المهرجان وكلن في عضويتها المخرج الروسي، أليكسي غرمان، الذي عرض فيلمه "تحت السحب الكهربائية" على هامش البرنامج الرئيسي للمهرجان.


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