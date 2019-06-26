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مفاجأة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:38 ص
مفاجأة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو
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على شحاتة
 
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أستقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، على التشكيل الذي من المقرر أن يخوض به مباراة الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وعلم "الفجر الرياضي" على نية الجهاز الفني لمنتخب مصر على تفيير مهاجم الفراعنة أمام الكونفو، بعد اداؤه المتواضع خلال الجولة الأولى أمام زيمبابوي والتي انتهت لصالح مصر بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجه

واستقر أجيرى على الدفع بـ:

حراسة المرمى: محمد الشناوى 

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح .

الهجوم: أحمد على. 
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