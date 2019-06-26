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واتساب يعلن ميزة جديدة خاصة بالصور

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:36 ص
واتساب يعلن ميزة جديدة خاصة بالصور
واتساب
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ابتكرت شركة واتساب، تحديثا جديدا لمستخدميها، من أجل راحتهم وجعل التطبيق أكثر سهولة على هواتف "الأندرويد".

وأوضحت الشركة، أنه عند إرسال صورة إلى جهة اتصال على التطبيق، يظهر رمز صغير في الجزء العلوي من الشاشة يعرض صورة ملف تعريف جهة الاتصال، وسيسمح التحديث برؤية الاسم الكامل للشخص الذي سيتم إرسال الصورة إليه، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وسيعرض التحديث الجديد اسم المستلم وصورة ملفه الشخصي، ما يؤدي لتجنب إحراج إرسال الصور للأشخاص الخطأ.

وتعمل الشركة على جعل التحديث متوفرا على أجهزة "أندرويد" مثل أجهزة "أيفون" تماما.

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