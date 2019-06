كليب "Señorita" يقترب من 100 مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

نجح كليب " Señorita " للنجمين كاميلا كابيلو وشون مندس، في أن يحقق عدد مشاهدات ضخم جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، حيث وصلت لأكثر من 82 مليون مشاهدة.