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كليب "Señorita" يقترب من 100 مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:24 ص
كليب Señorita يقترب من 100 مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
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نجح كليب " Señorita " للنجمين كاميلا كابيلو وشون مندس، في أن يحقق عدد مشاهدات ضخم جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، حيث وصلت لأكثر من 82 مليون مشاهدة.

يذكر أن " Señorita " هو العمل الثاني الذي جمع كاميلا كابيلو وشون مندس ، وكان تعاونهما الأول في 2015 بأغنية " I Know What You Did Last Summer ".

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