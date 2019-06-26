ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم نابولي

يستهدف مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، إن ريال مدريد وضع فابيان كحل بديل للفرنسي بول بوجبا، بعد تعقيد المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ويريد ريال مدريد دخول صفقة فابيان رويز مع خاميس رودريجيز، والذي يرغب الفريق الإيطالي في الحصول على خدماته في الصيف.



