نيمار يقترب بشدة من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك تطورات جديدة في انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نيمار أبلغ برشلونة موافقته على شروط العقد الذي قدمه البرسا دون الخوض في مفاوضات.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار نيمار يرجع لرغبته في العودة إلى اللعب في الدوري الإسباني ومع برشلونة تحديدًا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن عقد نيمار مع برشلونة يبلغ 5 مواسم ويصل الراتب السنوي فيه إلى 24 مليون يورو وهو قريبًا لما كان يحصل عليه نيمار فور التجديد الأخير مع البارسا.



ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن العلاقات السيئة بين برشلونة وباريس سان جيرمان قد تصعب عملية انتقال نيمار إلى البرسا في الصيف الحالي.