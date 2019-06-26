نجم برشاونة يؤكد بقاءه في صفوف الفريق
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:54 ص
محمد أيمن
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أفاد الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أنه يرغب في البقاء بين جدران البلوجرانا الموسم القادم.
وإرتبط بطل العالم مع فرنسا 2018 بالرحيل عن صفوف فريقه بعد أن إبتعد عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة وتألق بديله لينغليت وحصوله على ثقة مدربه فالفيردي.
وفي حوار صحفي نشرته صحيفة " سبورت الكتالونية أكدت أن اللاعب يرى أن الحياة في برشلونة أفضل والتأقلم مع زملاءه جيد للغاية ما يجعله يرغب في البقاء مع الفريق الموسم القادم.
يذكر أن أومتيتي مرتبط بعقد مع برشلونة حتى الموسم المقبل 2020-2021 وتبحث الإدارة أن تجدد تعاقده ليكون بديلاً للاسباني بيكيه بعد تقدمه في العمر.
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