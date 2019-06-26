"الأجنبي" يتفوق على "الوطني" في "ًصراع المدربين" بالجولة الأولي من أمم إفريقيا

شهدت مباريات الجولة الأولي من بطولة أمم إفريقيا 2019، صراع مُشتعل خارج الخطوط بين مدربي المنتخبات الـ 24 المشاركين في البطولة، وتفوق المدربين الأجانب بـ5 إنتصارات مقابل 4 للوطنيين ، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.





5 إنتصارات للمدربين الأجانب:





البداية كانت مع المكسيكي "أجيري" مدرب منتخب مصر والذي قاد الفراعنة لفوز هزيل بهدف دون مقابل على حساب منتخب زيمبابوي بقيادة مدربه الوطني "شيدزامبوا"، بينما فاز منتخب أوغندا بقيادة الفرنسي "ديسابر" 2 - 0 على منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة وطنية لـ "فلوران إبينيجي".





أما الألماني "جيرنوت روهر" مدرب منتخب نيجيريا تفوق على المدير الفني الوطني لمنتخب بوروندي "نيونجيكو" وتغلب عليه بهدف دون مقابل، وقاد الفرنسي "رينارد" منتخب المغرب للفوز على ناميبيا بقيادة وطنية لـ"ريكاردو مانيتي"، أما خامس انتصارات المدربين الأجانب حققه الهولندي "سيدورف" مع الكاميرون حيث قاده لفوز مستحق على غينيا بقيادة محلية للمدرب "باسيرو كاندي" بنتيجة 2-0.





المدرسة الوطنية تحفظ هيبتها:





بالنسبة للمدربين الوطنيين حققوا 4 انتصارات، حيث نجح المدرب الجزائري "جمال بلماضي" في قيادة منتخب بلاده لفوز سهل على منتخب كينيا بقيادة فرنسية لـ"سيباستيان مينيه" بنتيجة 2 - 0، وقاد السنغال "آليو سيسيه" منتخب أسود التيرانجا للفوز على منتخب تنزانيا بقيادة المدرب النيجيريا "أمونيكي" بنتيجة 2 -0 أيضًا.





كما قاد الإيفواري "إبراهيم كامارا" منتخب الأفيال للفوز على منتخب جنوب إفريقيا بقيادة الاسكتلندي "باكستر" بهدف دون مقابل، وحقق "محمد ماجوسابا" مع منتخب مالي فوزًا عريضًا بنتيجة 4 - 1 على حساب منتخب موريتانيا بقيادة فرنسية لـ "كورينتين مارتينيز".





التعادل يحسم 3 مواجهات :





حسم التعادل 3 مواجهات في الجولة الأولي، حيث تعادل منتخب تونس بقيادة الفرنسي "آلان جيريس" مع منتخب أنجولا بقيادة الصربي "سردان فاسيليفيتش" 1-1، كما تعادل منتخب غانا بقيادة وطنية لـ"كويسي آبياه" مع منتخب بنين بقيادة الفرنسي "ميشيل دوسييه" بنتيجة 2 - 2، وقاد البلجيكي "بول بوت" منتخب غينيا للتعادل مع مدغشقر بقيادة فرنسية لـ"نيكولاس ديبوي" بنتيجة 2 - 2.