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انتحار مغني شاب بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:31 ص
انتحار مغني شاب بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي
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انتحر نجم البوب العالمي ايتما مساء أمس الإثنين، وتوفي عن عمر يناهز 29 عاما بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر رسالة قبل وفاته بساعات قليلة كتب خلالها: "أنا آسف.. أنا آسف لأني خذلتكم جميعا، وأنا آسف لأني لم أسع لمساعدة نفسي"، وأضاف قائلا: "لقد هيأت مرقدي والآن يجب أن أرقد فيه، خذوا العبرة مني، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيدا".

وأكمل ايتما رسالته قائلا: "لقد عشت دائما حياتي كمهرج، وهذه هي القيمة التي سوف أتركها عني، لا تدعوا هراء مواقع التواصل الاجتماعي يستفزكم كما فعل بي"، وأنهى رسالته بجملة: "لقد حان وقت الرحيل، اعتنوا بأنفسهم، وبالطبع كالمعتاد، يجب أن تحظوا بوقت جيد".


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