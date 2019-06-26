انتحار مغني شاب بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي





انتحر نجم البوب العالمي ايتما مساء أمس الإثنين، وتوفي عن عمر يناهز 29 عاما بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشر رسالة قبل وفاته بساعات قليلة كتب خلالها: "أنا آسف.. أنا آسف لأني خذلتكم جميعا، وأنا آسف لأني لم أسع لمساعدة نفسي"، وأضاف قائلا: "لقد هيأت مرقدي والآن يجب أن أرقد فيه، خذوا العبرة مني، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيدا".





وأكمل ايتما رسالته قائلا: "لقد عشت دائما حياتي كمهرج، وهذه هي القيمة التي سوف أتركها عني، لا تدعوا هراء مواقع التواصل الاجتماعي يستفزكم كما فعل بي"، وأنهى رسالته بجملة: "لقد حان وقت الرحيل، اعتنوا بأنفسهم، وبالطبع كالمعتاد، يجب أن تحظوا بوقت جيد".



