انتحار مغني شاب بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:31 ص
Advertisements
Advertisements
انتحر نجم البوب العالمي ايتما مساء أمس الإثنين، وتوفي عن عمر يناهز 29 عاما بعد استفزازه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر رسالة قبل وفاته بساعات قليلة كتب خلالها: "أنا آسف.. أنا آسف لأني خذلتكم جميعا، وأنا آسف لأني لم أسع لمساعدة نفسي"، وأضاف قائلا: "لقد هيأت مرقدي والآن يجب أن أرقد فيه، خذوا العبرة مني، لا تدفعوا الناس الذين يهتمون بكم بعيدا".
وأكمل ايتما رسالته قائلا: "لقد عشت دائما حياتي كمهرج، وهذه هي القيمة التي سوف أتركها عني، لا تدعوا هراء مواقع التواصل الاجتماعي يستفزكم كما فعل بي"، وأنهى رسالته بجملة: "لقد حان وقت الرحيل، اعتنوا بأنفسهم، وبالطبع كالمعتاد، يجب أن تحظوا بوقت جيد".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- شاهد.. لحظة انتحار منفذ الهجوم الانتحاري على ضريح الخميني
- نشطاء يحذرون"تميم": خذ العبرة من مقتل الرئيس "على عبد الله صالح"
- زوج أحلام يستفز الجمهور بعيدية لابنة أخيه.. فما قيمتها؟ (فيديو)
- على طريقة محمد رمضان فنان لبناني يستفز متابعيه (فيديو)
- "عمارة" يطالب بوجود مكتب تنسيق لـ"فيسبوك" بمصر: "مش أقل من إسرائيل"
- بعد تأكيد انتحاره.. اعرف رسالة Etika الأخيرة "آسف لأننى خذلتكم"