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مهاجم بنين: أثبتنا للجميع أننا أقويا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:07 ص
مهاجم بنين: أثبتنا للجميع أننا أقويا
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عبر ميكايل بوتي مهاجم منتخب بنين عن سعادته عقب تعادل منتخب بلاده أمام غانا، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.


وقال صاحب هدفي منتخب بنين عقب نهاية المباراة :"فخورون بما قدمناه وكان من المهم أن نبدأ بداية قوية، ونريد نظهر للناس أننا أقويا".


وأضاف "هناك ٤ فرق تتنافس للصعود للدور المقبل، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعمل على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "نحن نثق بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نواصل العمل في المباريات المقبلة".

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